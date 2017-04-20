حيلة بسيطة عليك القيام بها قبل تخزين ” الأسماك ” في الثلاجة

من المعروف أن #الأسماك لا تبقى طازجة لوقت طويل، وينصح الخبراء بطهيها بعد شرائها مباشرة للحصول على أفضل مذاق لها، لكن في نفس الوقت بالإمكان تخزين السمك في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام دون أن تخسر مذاقها الشهي.

ويلجأ الكثيرون عادة إلى الاحتفاظ بالأسماك في الثلاجة، لكن درجة الحرارة فيها تتراوح عادة بين 3 و 4 درجات مئوية، وهذه الحرارة لا تكفي لتبقى الأسماك طازجة، وتبدأ بالتلف في غضون 24 ساعة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعلى الرغم من أن الأسماك لن تكون ضارة بعد هذه المدة، لكن طعمها بالتأكيد لن يكون كما لو كانت طازجة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول الخبراء إن وضع الأسماك تحت مكعبات الثلج سيجعل الحرارة تنخفض إلى 0 درجة مئوية، ويحافظ ذلك على الأسماك طازجة لأطول فترة ممكنة، دون أن يتغير طعمها أو مذاقها، وهذا ما يجعل الصيادين التقليديين يحتفظون بالأسماك في الثلج.

وتعتبر أوراق الألمنيوم المغطاة بمكعبات الثلج الوسيلة الأفضل للحفاظ على الأسماك طازجة، ولكن إذا لم تكن متوفرة فهناك طريقة بسيطة للحصول على نفس النتيجة، حيث توضع شرائح السمك بعد غسلها داخل كيس بلاستيكي بعد تفريغ الهواء منه بشكل كامل، وتحاط بمكعبات الثلج داخل صينية مناسبة، قبل وضعها في الناحية الخلفية من الثلاجة التي عادة ما تكون أبرد مكان فيها.

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