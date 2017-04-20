دراسة : ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية

اظهرت دراسة اقتصادية نشرت نتائجها اليوم الاربعاء ان المانيا تحتل في العام الحالي المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وقبل الصين من ناحية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وعزت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية (ايه تي كيرني) ذلك في الدراسة التي قدمتها للصحفيين لأسباب عدة اهمها قرار خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبي الامر الذي قد يجعل ألمانيا خلال هذا العام وفي الاعوام المقبلة من اكبر الدول المستفيدة من خروج البريطانيين من المجموعة الاوروبية.

ووفق الدراسة فإن ألمانيا تمكنت في هذا العام من ازاحة الصين من المركز الثاني بينما بقيت الولايات المتحدة في المركز الاول وذلك رغم السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي تنتهجها الادارة الامريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

وعن اسباب ذلك قالت المؤسسة انه اضافة الى تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي التي قد تأتي في صالح المانيا فإن القوة الاقتصادية المستقرة والاوضاع السياسية وضخامة السوق الداخلية تجعل ألمانيا جاذبة للاستثمارات الاجنبية.

وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا والصين في المراتب الاولى والثانية والثالثة على التوالي وبعدها تأتي بريطانيا وكندا واليابان في المراكز الرابعة والخامسة والسادسة.

واشارت الدراسة الى ان الدولة العربية الوحيدة التي تأتي ضمن الدول ال25 الاولى في العالم من ناحية جذب الاستثمارات هي دولة الامارات العربية المتحدة التي تأتي في المرتبة ال21.

وتجري المؤسسة منذ عام 1998 دراسات تقيس من خلالها المناخ الاستثماري في جميع دول العالم وقابلية هذه الدول لاستيعاب استثمارات اجنبية مباشرة معتمدة على استطلاعات تجريها بين نخبة من المديرين العالميين.

يذكر ان ألمانيا وفقا للمؤسسة ذاتها احتلت المركز الرابع في عام 2016 والمركز السابع في عام 2013. (KUNA)

عكس السير