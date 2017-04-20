دي ميستورا : أمريكا رفضت المشاركة في أي اجتماع ثلاثي حول سوريا في الوقت الراهن

قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الخميس، إنه سيجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف في جنيف يوم الاثنين المقبل وإن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في أي اجتماع ثلاثي في الوقت الراهن.

وقال دي ميستورا للصحافيين، “الاجتماع الثلاثي الذي كان احتمالاً مطروحاً كما تعلمون أرجئ ولن يعقد يوم الاثنين. سيكون اجتماعاً ثنائياً. لكن الاجتماع الثلاثي مازال مطروحاً.. فقط تأجل.”

ورد دي ميستورا على سؤال عن نية الإدارة الأمريكية المشاركة قائلاً، “هناك نية واضحة للإبقاء على هذه المناقشات الثلاثية واستئنافها (لكن) الموعد والظروف غير ملائمة لعقدها يوم الاثنين.” (REUTERS)

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