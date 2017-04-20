رئيس مركز الإصلاح الأوروبي : ألمانيا حزينة لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي

قال رئيس مركز الإصلاح الأوروبي تشارلز غرانت أن الألمان يشعرون بالحزن بسبب مغادرة بريطانيا الدولة ذات الاقتصاد القوي والتي كانت تلتزم بحصتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي مثل المانيا، فخروجها سيؤدي إلى إضعاف الاتحاد الاوروبي ككل خاصة وأن بريطانيا تعتمد على نموذج عدم التدخل في الاقتصاد وهو نفس النموذج الألماني بعكس دول اخرى في الاتحاد مثل فرنسا وإيطاليا.

ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية اليوم مقالاً بعنوان “ما دامت ألمانيا ترغب في اتحاد أوروبي قوي فلماذا تسمح لبريطانيا بخروج سهل؟” نقلت فيه عن غرانت قوله إن بريطانيا أساءت دوما قراءة الإشارات الألمانية بخصوص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وظنت أن حكومة ميركل ستركز على مكاسبها الاقتصادية مقابل منح بريطانيا خروجا جيدا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد غرانت أن الحقيقة ليست كذلك فلطالما كانت الحكومة الألمانية متشددة بهذا الصدد كما أن إعلان ماي عن إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا لن يغير شيئا في موقف برلين شيئا، ولا سيما أن الأخيرة تراهن على كسب مزيد من التنازلات من ماي إذا كانت تحظى بتأييد برلماني واسع بعد تأمينها لأغلبية أكبر في مجلس العموم كما تشير إلى ذلك استطلاعات الرأي. (BNA)

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