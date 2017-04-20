راموس يرد على بيكيه : عليك مشاهدة مباراة سان جيرمان

يبدو أن حرب التصريحات النارية لن تتوقف بين #جيرارد_بيكيه مدافع #برشلونة الإسباني ومواطنه #سيرجيو_راموس مدافع وقائد الغريم التقليدي ريال مدريد، وهذه المرة على خلفية التأهل المثير للجدل للفريق الملكي على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية “هاتريك” وقاد ريال مدريد إلى حرمان ضيفه بايرن ميونيخ من تحقيق الانجاز وقلب خسارته ذهابا على أرضه، فبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المثير عليه 4-2 بعد التمديد الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول صحة هدف رونالدو الثاني، حيث يرى البعض ومنهم بيكيه أن النجم البرتغالي كان في موقف تسلل لحظة تسجيله الهدف.

وعلق بيكيه عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الهدف من خلال تغريدة كانت عبارة عن 3 نقاط ” …. “، في إشارةٍ منه إلى أنَّه لا تعليق على ما حدث في هذه اللقطة.

من جهته سارع راموس للرد على بيكيه، وقال في تصريحات بعد المباراة: “أنا غير متفاجئ.. لا شيء جديد” وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأضاف قائد الفريق الملكي “عليه مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة مرة أخرى، ثم سؤاله عن التحكيم”.

من جانب آخر أبدى راموس سعادته الكبيرة بلعب 100 مباراة بقميص ريال مدريد في دوري الأبطال، مشيدا في الوقت ذاته بزميله كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك في مرمى الفريق البافاري، موجهًا رسالة إلى جماهير ريال مدريد بألا تقسو على النجم البرتغالي الذي لا يبخل بجهده مع الفريق.

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