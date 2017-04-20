روسيا : وصول أضخم شحنة بحرية من المساعدات إلى سوريا ( فيديو )

أعلن ألكسندر ياكوفليف المندوب العسكري الروسي على مرفأ طرطوس السوري وصول سفينتي الشحن الروسيتين “إسبارطة-1″ و”إسبارطة-2” محملتين بـ10 آلاف طن من المساعدات لسوريا.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال ياكوفليف أمس الأربعاء : “الشحنة التي وصلت طرطوس، هي الأكبر من نوعها بين شحنات المساعدات التي تتلقاها سوريا بحرا منذ اندلاع الاضطرابات فيها، حيث تشمل الطحين والسكر والمعلبات”.

وأشار ياكوفليف إلى أنه تقرر تكليف العسكريين الروس بتفريغ السفينتين، لقدرتهم على تنفيذ هذه المهمة بسرعة، تضامنا مع السوريين الذين بحاجة ماسة لهذه المساعدات”، حيث استغرق تفريغ “إسبارطة-2” يومين كاملين.

وأضاف: “يعرف عن عسكريينا بذل كل ما في وسعهم حين تكليفهم بتنفيذ العمليات الإنسانية في هذا البلد المتضرر أو ذاك، حيث يبرعون في جميع العمليات الإغاثية وفي السرعة في تفريغ الشحنات الإنسانية وتنظيم إيصالها وتوزيعها على محتاجيها في المناطق المنكوبة”. (RT)

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