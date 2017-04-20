روسيا : يجب إجراء تحقيق مستقل و نزيه في خان شيخون

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، أن بلاده تصر على اجراء تحقيق مستقل ونزيه في الحادث في مدينة خان شيخون.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بعد المحادثات الهاتفية “إن روسيا دأبت دائما على الالتزام بالقانون الدولى، وخاصة عدم جواز التدخل فى شؤون الدول ذات السيادة، وتصر على اجراء تحقيق مستقل ونزيه حقا فى الحادث فى خان شيخون”، بحسب وكالة ايتار تاس.

وأضافت الوزارة أن “لافروف أكد مجددا مرة أخرى أن روسيا تعتبر الحادث باستخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون في الرابع من نيسان/ ابريل بمثابة استفزاز مفتوح يهدف إلى وقف اتفاق وقف العمليات العدائية والعملية السياسية في سوريا”. (DPA)

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