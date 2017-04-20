” فيفا ” يطرح تذاكر مباريات كأس القارات

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) ، عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم للقارات التي تحتضنها #روسيا، في الفترة ما بين 17 يونيو (حزيران) وحتى 2 يوليو (تموز) المقبلين، وذلك من خلال فتح ثلاثة منافذ في العاصمة #موسكو ومدينة سان بطرسبرغ وسوتشي.

ويمكن للجماهير الحصول على التذاكر يداً بيد من خلال هذه المنافذ حتى موعد المباراة النهائية للبطولة، والتي ستحتضنها مدينة سان بطرسبرغ.

وحتى هذه اللحظة، بيعت 211 ألف تذكرة عبر شبكة الإنترنت، في الوقت الذي تهدف فيه اللجنة المنظمة لبيع نحو 700 ألف تذكرة.

وأقر وزير الرياضة الروسي، فيتالي موتكو، أن “اللجنة المنظمة قلقة من النسق البطيء لعملية شراء التذاكر، إلا أنه أعرب عن ثقته بارتفاع نسبة الإقبال على شرائها بعد فتح هذه المنافذ”.

وأبرز موتكو أن الروسيين يفضلون شراء التذاكر عبر المنافذ بشكل شخصي، بينما يؤمن فيفا أن الأمر متعلق بسمة في الشعب الروسي الذي يترك الأمور حتى اللحظة الأخيرة. ( EFE )

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