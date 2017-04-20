كندا : إعتقال إمرأة بتهمة تهريب اللاجئين

وجهت الشرطة الكندية تهمة تهريب البشر لإمرأة، بعد محاولتها تهريب مجموعة من طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة بأعداد كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت الشرطة أمس (الأربعاء)، إنها اعترضت طريق امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً، كانت سيارتها محملة بتسعة أشخاص أثناء عبور الحدود الأميركية مع إقليم ساسكاتشوان الغربي مساء الجمعة الماضية.

وأصبح التدفق الكثيف لطالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة مسألة مثيرة للخلاف داخل كندا، وأظهر استطلاع أُعلنت نتائجه الشهر الماضي أن حوالى نصف الكنديين يريدون ترحيل من يعبرون الحدود على نحو مخالف للقانون.

وأكد مهاجرون غير شرعيين في كندا أن إقامتهم في الولايات المتحدة كانت بلا تصاريح إقامة وتقدموا لطلب اللجوءهناك، ولكنهم فروا خوفاً من حملة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين.

واعترضت الشرطة الكندية 1860 شخصاً عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة خلال أول ثلاثة أشهر من العام 2017.

ووجهت الشرطة إلى ميشيل أوموروي تهمة تهريب البشر، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 أيار (مايو) المقبل. (REUTERS)

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