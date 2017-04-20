لاعبي بايرن ميونيخ يقتحمون غرفة طاقم الحكام المجري و يمطرونهم بـ ” الشتائم “

كشفت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن الشرطة الإسبانية المتواجدة في ملعب “السانتياغو بيرنابيو” اضطرت للتدخل لإنقاد الحكم المجري فيكتور كاساي عقب نهاية المباراة التي جمعت #ريال_مدريد و #بايرن_ميونيخ الثلاثاء المنصرم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة نقلا عن برنامج “الشيرينغيتو” الشهير فان ثلاثي بايرن ميونيخ وهم الإسباني ثياغو الكانتارا و البولندي روبرت ليفاندوفسكي و التشيلي ارثورو فيدال لم يتجرعوا مرارة الإقصاء الذي ساهم فيه حكم اللقاء المجري فيكتور كاساي بقراراته الخاطئة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقاموا باقتحام غرف الملابس الخاصة بالحكام واسمعوه وابلا من الشتائم و السباب والإهانات ، مما أجبر الشرطة على التدخل لإخراج الثلاثي البافاري من الغرفة و إنقاد الحكم المجري و مساعداه من العبارات غير الاخلاقية .

هذا وخسر بايرن ميونيخ مواجهة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين (ذهاباً وإياباً) ، إذ اتهم لاعبو الفريق البافاري الحكم كاساي بالانحياز لريال مدريد بعدما رفض طرد كاسيميرو رغم إرتكابه لخطأ يستحق معه منحه البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي طرده من المباراة ، في مقابل طرده للاعب بايرن ميونيخ التشيلي ارتورو فيدال بمنحه البطاقة الصفراء ، فضلا عن احتسابه لهدفين غير شرعيين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو من حالة تسلل صريحة .

هذا و لا يستبعد أن يتعرض نادي بايرن ميونيخ و لاعبيه الثلاثة لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حال دون الحكم المجري في تقريره عن أحداث اللقاء ، والتي يتوقع ان لا تقل عن دفع غرامات مالية .

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