لبنان : القبض على سيدة سورية رمت مولودتها من علاقة غير شرعية في مستوعب للنفايات !

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على سيدة سورية، رمت طفلتها حديثة الولادة في مستوعب للنفايات.

وجاء في بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، نشرته وسائل إعلام لبنانية يوم أمس الأربعاء: “بناء على معلومات توافرت لدى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف المدعوة: ص. ح. (مواليد عام 1982، سورية الجنسية) لإقدامها بتاريخ 22/6/2016، على رمي طفلتها الحديثة الولادة داخل أحد مستوعبات النفايات في محلة الدورة، وذلك في الليلة التي ولدتها فيها، في إحدى مستشفيات طرابلس”.

وأضاف البيان: “بالتحقيق معها، اعترفت بأنها تخلصت من طفلتها كونها نتيجة علاقة غير شرعية، وقد ساعدها في ذلك والدتها وشقيقتها، وهما: ف. م. (مواليد عام 1957، سورية) م. ح. (مواليد عام 1986، سورية)

وأوقفت الأم والشقيقة أيضاً بجرم المشاركة في رمي الطفلة، التي لم يعثر لها على أثر.

وأشارت المديرية إلى أن التحقيق بالحادثة ما زال جارياً بإشراف القضاء المختص.

* الصورة تعبيرية

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