لهذا السبب لا تلمس سائل أي بطارية

لا تلمس أبدا بيديك بطارية مسربة لأي سائل، إلا وأنت ترتدي القفازات. فمن الممكن أن تتسبب المواد الكيميائية في البطارية في خطر طفيف على الصحة، وفقاً لوكالة حماية البيئة الألمانية (يو. بي. إيه).

اغسل يديك فوراً إذا تعرضت لسائل البطارية. كما أنه من الممكن تنظيف أي سائل تسرب إلى جهاز، باستخدام قطعة قماش مبللة. وبمجرد إزالة السائل، لا يمثل سائل البطارية خطراً على الصحة، وفقا لوكالة حماية البيئة الالمانية.

ويتسبب سائل البطارية في تآكل الوصلات المعدنية بالجهاز. قم بإزالة التآكل حتى يظهر المعدن اللامع من تحته. ( DPA )

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