مصر : سيدة تزعم تعرضها للاغتصاب بهدف الحصول على ” فيزا ” للسويد !

قالت وسائل إعلام مصرية، أول أمس الثلاثاء، إن السلطات احتجزت سيدة بعد اكتشاف تلفيقها لحادثة اغتصاب بهدف الحصول على فيزا للسفر إلى السويد.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن السيدة العراقية اشتكت للشرطة تعرضها لاعتداء جنسي من قبل سائق سيارة أجرة على الطريق الدائري في القاهرة، بعد تخديرها.

ومن خلال التحقيقات، تبين للشرطة عدم صحة الواقعة، وأن السيدة (زينة غ – 35 عاماً) اختلقتها حتى تتمكن من السفر إلى السويد.

واعترفت السيدة باختلاق الحادثة حتى تتاح لها الفرصة للسفر لدولة السويد، حيث أن سبق لها التقدم للسفر منذ عام 2013 ولم تحصل على تأشيرة الدخول، وأضافت أنها استوحت تلك الفكرة من إحدى صديقاتها.

تمكن رجال مباحث القاهرة، من كشف تفاصيل بلاغ من سيدة عراقية الجنسية، تفيد فيه بتعرضها للاعتداء الجنسى من قبل سائق تاكسى فى الطريق الدائرى عقب تخديرها، حيث تبين عدم صحة الواقعة، وأنها اختلقت الواقعة حتى تتمكن من السفر إلى دولة السويد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عكس السير