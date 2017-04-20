مندوب السعودية في الأمم المتحدة : ممارسات نظام الأسد أدت لتمدد الجماعات الإرهابية

قال عبد الله المعلمي المندوب السعودي في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، مساء الخميس، إن ممارسات النظام السوري أتاحت الفرصة لتمدد الجماعات الإرهابية”.

كما جدد المعلمي اتهامه للنظام بـ “مواصلة استخدام السلاح الكيمياوي ضد الشعب السوري”.

وقال المندوب السعودي إن قوات النظام تقصف القرى والمدن بمساعدة إيران وحزب الله اللبناني.

ولفت إلى أن الرياض أيدت الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي للقضاء على المنظمات الإرهابية.

إلى ذلك، جدد المعلمي دعم السعودية للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وما تم الاتفاق عليه في “جنيف 1” من تشكيل هيئة حكم انتقالية.

وبخصوص إيران، أفاد المندوب السعودي بأن العالم “يشهد كل يوم دلائل على استخفاف طهران بالمبادئ والأعراف الدولية”.

وأضاف أن إيران مستمرة في دعم “الميليشيات الإرهابية”.

عكس السير