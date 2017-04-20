مورينيو : على مارسيال أن يقدم لي الأشياء التي أفضلها

وجه مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، رسالة واضحة للمهاجم الفرنسي #أنطوني_مارسيال ، قائلاً إنه يحتاج للقيام بالمزيد لإقناعه، مقارناً نهجه بطريقة ماركوس راشفورد زميله في الفريق.

ويشكل هذا أحدث نموذج على إفصاح مورينيو بشكل علني عن معارضته لأسلوب اللاعب عقب انتقاداته الأخيرة للظهير لوك شو.

وانضم مارسيال ليونايتد مقابل 36 مليون جنيه إسترليني من موناكو في عام 2015، إلا أنه عانى هذا الموسم لنيل مكان ضمن التشكيلة الأساسية، وحتى مع إراحة زلاتان إبراهيموفيتش خلال مواجهة تشيلسي الأحد الماضي، كان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 21 جالساً على مقاعد البدلاء.

وفي حديثه قبل مباراة الإياب بدور الثمانية بالدوري الأوروبي اليوم الخميس، أمام أندرلخت على إستاد أولد ترافورد سأل مورينيو عن رأيه في اللاعب الفرنسي وما إذا كان سيتركه على مقاعد البدلاء بالنظر إلى عدم رضاه عنه.

وقال مورينيو الذي لجأ للدفع بجيسي لينغارد وراشفورد في الهجوم أمام تشيلسي: “نحن معاً الآن منذ نحو 10 أشهر ولهذا فأنا على علم بطبيعة اللاعبين بشكل أفضل الآن، اللاعبون يجب أن يدركوا أسلوبي الآن أيضاً، على الجانب الآخر فأنا أدرك ما يفضلونه وأعتقد أنهم يعرفون ما أفضله، يجب أن أسير في اتجاه اللاعبين في مقابل أن يسيروا هم في اتجاهي”.

وأضاف: “هذه هي الفكرة ولهذا فإن ماركوس راشفورد يعد لاعباً أثق فيه دوماً وأدفع به باستمرار وأدعمه حتى بدون أن يسجل أي أهداف، ودون أن يهز الشباك في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، كل هذا بسبب أنه يواكب اتجاهي، الاتجاه الذي أريد أن يسير فيه كل لاعب في يونايتد”.

وتابع مورينيو: “هل أعتقد أن أنطوني يملك إمكانات؟ نعم، هل أعتقد أنه يمكن أن يمثل إضافة بالنسبة لي؟ نعم، لكنه يحتاج لأن يقدم لي الأشياء التي أفضلها بشدة”. ( reuters )

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