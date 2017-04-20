نائب الرئيس الأمريكي يزور أكبر مساجد إندونيسيا

زار نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، مسجد “الاستقلال”، أكبر مساجد إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، في بادرة رمزية تجاه المسلمين.

ووصل بنس العاصمة جاكرتا، الأربعاء، في إطار جولة آسيوية لـ 10 أيام، زار خلالها كوريا الجنوبية، واليابان، لبحث التطورات حيال الاستفزازات النووية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة “اسوشييتد برس″ أن بنس وعائلته خلعوا أحذيتهم عند مدخل المسجد، كما غطت زوجته وبناته رؤوسهن، وتوقفوا عند شرفة مُطلة على قبة المسجد، مشيرة إلى أنهم تجولوا داخل المسجد الذي يعد رابع أكبر مسجد في العالم.

ويقع المسجد، الذي يستوعب مايصل إلى 200 ألف مصلٍ، مباشرة أمام كاتدرائية كاثولوكية في وسط جاكرتا، وأصبح في الآونة الأخيرة نقطة انطلاق محورية لمحتجين ضد حاكم الأقلية المسيحية في جاكرتا.

وأخذ مسجد الاستقلال اسمه، من رمزيته لسيادة واستقلال إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة. (ANADOLU)

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