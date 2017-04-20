هولندا : محاكمة لاجئ متهم باغتصاب فتاة هولندية و محاولة قتلها

تعيش عائلة فتاة هولندية (17 عاماً) حالة رهيبة بعد 7 أشهر من اغتصاب ابنتهم على يد طالب لجوء، في مدينة كامبن.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة “فاكر نيدرلاند” الهولندية المحلية، وترجمها عكس السير، فإن مجموعة من طالبي اللجوء حاصرت الفتاة (17 عاماً) عندما كانت عائدة لمنزلها على متن دراجة بعد منتصف الليل، قبل أن يقوم أحدهم باغتصابها.

وتساءلت والدة الضحية عن سبب سماح بلدية المدينة لساكني مركز اللاجئين بالخروج ليلاً، وقالت: “لماذا سمح لهذا الرجل بالخروج من مركز اللجوء ليلاً؟ .. في كامبن يتم رفض طالبي اللجوء في جميع الأماكن كالمطاعم والمتاجر”.

وأضافت أن مجلس المدينة لا يكترث لقضية ابنتها، زاعمة أن حادثتا اغتصاب وقعتا في نفس الفترة التي وقعت فيها حادثة اغتصاب ابنتها.

من جهته، رد عمدة المدينة بالقول، إن “معظم القضايا البشعة يتم ارتكابها من قبل ساكني المدينة نفسها وليس من قبل المتواجدين في مركز اللجوء”.

وتنظر المحكمة حالياً في الجريمة التي ارتكبت في أيلول الماضي، ويشير الادعاء العام إلى أن الرجل (سوداني – 33 عاماً) قام باغتصاب الفتاة عدة مرات، قبل أن يحاول إغراقها في “قناة مائية”.

عكس السير