ألمانيا : إحالة نزاع قضائي بين محجبة و رب عملها إلى التحكيم

لم يفصل قاض ألماني في نزاع قضائي بين سيدة محجبة وسلسلة “مولر” لمستحضرات التجميل وأدوات التنظيف التي تعمل لديها.

وقد أحال قاض في محكمة العمل في مدينة هيلدلبيرغ الألمانية يوم الأربعاء (19 نيسان) النزاع بين الموظفة المحجبة ورب العمل إلى التحكيم.

وحسب القاضي فإن أحد الحلول في التحكيم ربما يكون التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفيين وينهي عقد العمل. ومن المنتظر أن تبدأ عملية التحكيم في أيار/مايو المقبل.

ويشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قررت قبل نحو شهر السماح بإمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل.

وقد استدعى القرار ردود فعل منتقدة من ممثلي الجالية المسلمة في أوروبا؛ فقد أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أن الحكم “يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة”، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا. (DPA-DW)

عكس السير