ألمانيا : لاجئ سوري يقتل لاجئاً سورياً آخر طعناً بالسكين .. و الأسباب مجهولة

قالت صحيفة “هانوفرشه تسايتونغ” الألمانية المحلية، إن شاباً سورياً قتل سورياً آخر طعناً بالسكين، يوم الثلاثاء الماضي، في حديقة بمدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الطالب السوري البالغ من العمر ٢٥ عاماً كان على معرفة بالضحية السوري البالغ من العمر ٢٣ عاماً، لكن أسباب الطعن غير واضحة حتى الآن.

وذكرت أن الطالب السوري فر بعد طعن الشاب الضحية، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد عدة ساعات.

واعترف الجاني بالجريمة، لكنه قال إنها كانت دفاعاً عن النفس بعد أن هاجمه الضحية.

وختمت الصحيفة بالقول إن المتهم ليس من أصحاب السوابق، وأنه كان على صلة جيدة بالضحية، الأمر الذي يزيد من صعوبة التحقيق.

عكس السير