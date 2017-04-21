ألمانيا : ميركل تزور السعودية والإمارات

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القيام بجولة في منطقة الخليج نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر الجمعة في برلين، أن المحطة الأولى في جولة ميركل ستكون السعودية في 30 نيسان/أبريل الجاري.

وذكرت ديمر أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار الإعداد لقمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألمانية في تموز/يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية ضمن الدول الممثلة في مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن نايف وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي الأول من أيار/مايو المقبل تتوجه ميركل إلى الإمارات، حيث تجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويرافق ميركل خلال جولتها وفد اقتصادي. (DPA)

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