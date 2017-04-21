أم مصرية تقتل طفلتها بسبب حبها لجدها و رغبتها في العيش معه !

تجردت ربة منزل مصرية من مشاعر الأمومة وقتلت ابنتها الصغيرة بسبب بكائها المستمر ورغبتها فى العيش مع جدها ، وانتقل المستشار أحمد ربيع مدير نيابة حوادث شرق #القاهرة لمناظرة الجثة.

وكشفت التحقيقات أن المجنى عليها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات كانت تعيش مع جدها منذ طفولتها وفي الفترة الأخيرة قررت والدتها أن تأخذها للعيش معها.

وأضافت التحقيقات بحسب ما افادت صحيفة اليوم السابع ، أن الطفلة تعودت على العيش مع جدها ولم تستطع التأقلم على العيش مع أمها التي تركتها طيلة السنوات الماضية، وظلت تلح على أمها بأنها ترغب في العودة لمنزل جدها.

وفي يوم الحادث ظلت الطفلة تبكي لتوافق والدتها على عودتها مرة أخرى للعيش مع جدها لأنها لا تشعر بالراحة في البيت مما أثار حفيظة والدتها التي حملتها و ألقت بها على الأرض فارتطم رأس المجني بقوة ثم لفظت أنفاسها الأخيرة ، وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة.

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