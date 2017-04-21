إلقاء ” فئران ميتة ” على لاعب في الدوري الدنماركي ! ( فيديو )

فتح نادي بروندباي الدنماركي تحقيقات موسعة بعد إلقاء جماهير فريقه فئراناً ميتة على لاعبي نادي #كوبنهاغن خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين الماضي، لحساب الدوري المحلي لكرة القدم.

وحدث ذلك في الدقيقة في الدقيقة الـ85 من اللقاء، عندما ألقى جمهور نادي بروندباي لاعب الفريق الضيف، لودويغ أوغستينسن، فئراناً ميتة، قبل تنفيذه ضربة ركنية.

وأصدر نادي بروندباي بياناً بخصوص تلك الواقعة، من توقيع مديره الرياضي، ترويلس بيتش، جاء فيه “نشعر بالحزن لخسارة اللقاء، ولكن ما أحزننا أكثر هو عدم قدرة بعض الحضور من الجماهير من التصرف بشكل صحيح أثناء المباراة”.

وأضاف بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف :”نملك أفضل أجواء جماهيرية في ملعب كرة قدم بالدنمارك، وأفضل مشجعين، ولا يجب أن تؤثر بعض التصرفات الفردية على تلك الأجواء”.

وانتهت المباراة بفوز نادي كوبنهاغن بفضل هدف نظيف سجله السلوفيني بينيامين فيربك ليرفع رصيده إلى 71 نقطة، تصدر بها ترتيب الدوري الدنماركي بفارق 13 نقطة عن ملاحقه المباشر، بروندباي.

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