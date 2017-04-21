إيران : مجلس الصيانة يمنع أحمدي نجاد و أكثر من 130 امرأة من الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن الرئيس حسن روحاني هو من بين ستة مرشحين وافق مجلس صيانة الدستور على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، في حين منع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من ذلك.

أما المرشحون الآخرون الذين تم اختيارهم من المتشددين فهم إبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف والمحافظ مصطفى ميرسليم والوزير السابق مصطفى هاشمي طبا إضافة إلى حليف روحاني ونائبه إسحق جهانغيري.

ومنع مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة المحافظين أحمدي نجاد وحليفه المقرب حامد بقائي من خوض الانتخابات.

وكان الرئيس المتشدد السابق الذي حكم بين عامي 2005 و2013، أثار صدمة لدى تسجيل ترشيحه الأسبوع الماضي خلافا لرأي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتسجل أكثر من 1600 مرشح إلى الانتخابات التي ستجري في 19 أيار/مايو، لكن مجلس صيانة الدستور يختار ستة منهم.

كما سجلت أكثر من 130 امرأة ترشيحاتهن لكن لم يسمح لأي منهن بخوض الانتخابات. (AFP)

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