الآن يمكنك تصفح تطبيق ” إنستغرام ” من دون إنترنت على هواتف ” أندرويد “

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق #إنستغرام على الهواتف العاملة بنظام #آندرويد استخدام التطبيق من دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت ، وستمكن هذه الميزة نسبة كبيرة من مستخدمي التطبيق، في البلدان التي لا تتوفر فيها الإنترنت بالشكل المطلوب، من تصفح الانستغرام.

وتتيح هذه الخدمة التعليق والإعجاب بالمنشورات، ومشاهدة الصور المنشورة في السابق حسب موقع الحرة ، وبإمكان المستخدمين أيضا رؤية الصفحات التي سبق زيارتها والعودة إلى صفحاتهم الشخصية من دون الحاجة إلى الشبكة.

وعند الضغط على زر الإعجاب أو كتابة تعليق يرسل إنستغرام إشعارا إلى المستخدم بأن ما قام به سينشر بمجرد أن يرتبط هاتفه من جديد بالإنترنت بحسب صحيفة البيان ، وتؤكد إنستغرام أن ثمانين في المئة من مستخدميها الذين يصل عددهم إلى 600 مليون مستخدم نشط، خارج الولايات المتحدة.

وتتركز نسب كبيرة من مستخدمي التطبيق في بلدان لهم الحصول على إنترنت بشكل دائم، إما بسبب ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت أو ضعف البنى التحتية للاتصالات.

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