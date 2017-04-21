الاتحاد الإسباني يرفض طعن برشلونة على إيقاف نيمار

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طعن #برشلونة على قرار إيقاف مهاجمه البرازيلي #نيمار لمبارتين، والتي فرضت عليه بسبب اعتراضه على الحكم الرابع بعد طرده خلال لقاء ملقة في 8 أبريل (نيسان) الجاري.

وفرضت على نيمار بعد المباراة عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، واحدة للطرد، و اثنتين لاعتراضه على الحكم الرابع.

ونفذ المهاجم البرازيلي عقوبة إيقاف أول مباراة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

وإلى جانب الإيقاف لمبارتين لاعتراضه على الحكم، غرمت لجنة المسابقات نادي برشلونة بـ700 يورو و600 على اللاعب.

ويحق لبرشلونة الاعتراض على هذا القرار بالطعن أمام المحكمة الرياضية الرياضية (كاس) خلال 15 يوماً. ( EFE )

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