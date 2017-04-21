السعودية : مصرع شخص إثر حريق اندلع في ناقلة بترولية ( فيديو )

لقي شخص مصرعه، إثر حريق اندلع في ناقلة بترولية على طريق مكة-جدة السريع، غربي السعودية، نتيجة حادث مروري، الأمر الذي أسفر أيضا عن احتراق 3 سيارات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن “بلاغا ورد صباح اليوم يفيد باشتعال النار في ناقلة مواد بترولية سعة 33 طناً في طريق مكة – جدة السريع، نتيجة حادث مروري”.

وبيّن أن “الحادث نتج عنه تسرب للمادة البترولية المشتعلة، أدى إلى اندلاع النار في ثلاث سيارات أخرى”.

وأشار الشريف، إلى أنه “تمت السيطرة على الحادث وإخماده والعمل والحيلولة دون انفجار الصهريج نظراً لارتفاع درجة حرارته بالقيام بعملية التبريد اللازمة”.

ولفت إلى أنه “تم تأمين الخطورة على امتداد الطريق السريع واستحداث مسارات آمنة لمرور السيارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية”.

وأوضح الشريف، أن “الحادث نجم عنه وفاة شخص(لم يبيّن تفاصيل عن هويته) بداخل إحدى السيارات المحترقة وتم تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة”. (ANADOLU)

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