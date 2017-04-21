القوات الأمريكية تقتل مساعداً للبغدادي في دير الزور عبر ” عملية برية “

أعلن الجيش الأمريكي أن مساعدا لأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، وهو أحد الضالعين بالهجوم على النادي الليلي باسطنبول، قتل في عملية برية نفذتها القوات الأمريكية بسوريا.

وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جون توماس “بوسعنا تأكيد مقتل عبد الرحمن الأوزبكي، مسلح داعش، على يد قوات الولايات المتحدة، في 6 من أبريل/نيسان”، موضحا أن تصفيته تمت خلال عملية برية شنتها القوات الأمريكية قرب مدينة الميادين السورية.

وتابع المتحدث قائلا إن “الأوزبكي” كان مسؤولا عن تجنيد ونقل مسلحين إلى صفوف تنظيم “داعش” وتمويل أنشطة الإرهابيين، علاوة على قيامه بدور “محوري” في شن هجمات إرهابية خارج أراضي العراق وسوريا، كمال كان له دور في الهجوم الكبير الذي استهدف ناديا ليليا في اسطنبول عشية رأس السنة الجديدة”.

ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل، غير أنه شدد على أن الإرهابي عبد الرحمن الأوزبكي لم تتم تصفيته بواسطة غارة جوية. (RT)

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