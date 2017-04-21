الكويت تبعد ” قرداً ” أدمن المخدرات إلى موطنه في إندونيسيا ( فيديو )

نفذت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في #الكويت قرارا بإبعاد #قرد إلى موطنه الأصلي في جزيرة #سومطرة الإندونيسية، وذلك بعد ثبوت تلبسه قبل نحو عام بإدمان #المخدرات.

وكان القرد ضبط برفقة مواطن عند نقطة تفتيش بمنطقة السالمية وقد بدا في حالة غير طبيعية إذ كان يعاني من أعراض الإدمان بعد أن حوله مالكه إلى متعاطٍ للمواد المخدرة ليتشارك معه جلساته الخاصة وفق ما ذكرت قناة العربية ، وبعد إحالة المالك والقرد إلى النيابة تم إيداع القرد المدمن حينها في حديقة الحيوان احترازياً حتى يتم تأهيله وعلاجه.

وبعد أن تعافى القرد من إدمانه وتم تأهيله تم تنفيذ قرار الإبعاد بالتنسيق مع سفارة إندونيسيا في الكويت التي تسلمته وأودعته في موطنه الأصلي بجزيرة سومطرة.

عكس السير