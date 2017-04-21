المغرب : عشرات اللاجئين السوريين يعانون وسط ظروف مأساوية بعد رفض السلطات استقبالهم

قالت صحيفة أخبار اليوم المغربية، في مقال نشرته أول أمس الأربعاء، إن أيمن الحاج، اللاجئ السوري الذي استقر به الحال، بعد محطات عديدة، بمدينة فكيك المغربية، لم يكن يعلم أن رحلة الهروب سوريا ستتحول في يوم من الأيام، إلى صراع مرير من نوع آخر، وهو البحث عن البقاء.

وأضافت الصحيفة أن “محنة اللاجئ السوري، تجاوزت لوعة فراق بلده، وفقدان أهله قبل أربع سنوات، وتحولت إلى معاناة من نوع آخر، نتيجة فشله في إيجاده بلد يأويه، وأطفال صديقه، الذي توفي في بداية الحرب على سوريا، بعدما أخد على عاتقه تربيتهم”.

كان قدر أيمن الحاج قطع مسافة طويلة، انطلاقا من سوريا، ومرورا بلبنان، ثم الأردن، وليبيا، والجزائر، وصولا إلى المنطقة الحدودية في بني ونيف، ومنها إلى فكيك مشيا على الأقدام لرحلة دامت زهاء 12 ساعة، و “كله أمل في غد أفضل يحفظ ما تبقى من كرامة، مرغتها الحرب في وحل ساحة المعارك”، بحسب الصحيفة.

وقال الحاج للصحيفة: “اعتقدنا أن المغرب سيعوضنا عن المآسي التي عشناها سواء في سوريا، أو خلال المحطات التي عبرناها، قبل أن نصطدم بواقع منعنا من ولوج الأراضي المغربية بعدما مهدت لنا السلطات الجزائرية الطريق، وفتح باب العبور في وجهنا”.

وأضاف: “أتينا مع نساء وأطفال وشيوخ الى التراب المغربي بعدما سهلت لنا السلطات الجزائرية عبورنا إليه، بحثا عن وطن يأوينا، لكن سرعان ماخاب ظننا بعدما منعتنا السلطات المغربية بحجة ان المدينة لا يمكنها استيعابنا نحن الأربعين شخصاً”.

وتابع: “سحبت منا جوازات سفرنا، نفترش الأرض ونلتحف السماء، وبجانبنا عقارب تتحين الفرصة لتبحث في أجسادنا عن قطرة دم باقية، بعدما أبيحت دمائنا في المدن السورية”.

وأكمل: “حقوقنا هضمت في كل البلدان التي جعلناها مأوى ومحطة آمان لنا .. احنا بدنا حل يا عالم بدنا نلم شملنا واهالينا .. تعبنا بدنا عيش كريم وشغل نجيب منو قوتنا”.

وختمت الصحيفة بالقول إن هؤلاء اللاجئين كانوا وصلوا يوم الاثنين الماضي إلى المغرب عبر الحدود الجنوبية الشرقية مع الجزائر، بالقرب من نقطة بني ونيف الحدودية.

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