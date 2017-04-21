بالفيديو .. رجل يتدحرج داخل كرة مطاطية في شوارع روسيا

في مشهد غريب من نوعه، أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً وهو يتدحرج داخل بالون مطاطي ضخم في أحد الشوارع الروسية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في الشارع، أحد المارة وهو ينتظر على ممر المشاة بينما كانت السيارات تمر مسرعة، قبل أن تظهر كرة مطاطية ضخمة وتعبر الشارع خلف السيارات.

وبحسب شبكة “يو بي آي” ، فإن الكرة المطاطية الضخمة تدعى “زورب” وأن الرجل استأجر الكرة المطاطية من شركة محلية لصناعة الكرات، وقرر أن يقوم بجولة داخلها عبر شوارع المدينة.

وفي حادثة مشابهة، قام مذيع تلفزيوني في شهر فبراير (شباط) الماضي بمحاولة للسفر داخل كرة قابلة للنفخ عبر البحر من شمال إيرلندا إلى اسكوتلندا، غير أن محاولته باءت بالفشل بسبب الطقس السيء.

عكس السير