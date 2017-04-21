بالفيديو .. سكان قرية هندية يجردون شاباً و فتاة من ملابسهما و يجبروهما على السير عاريين

قالت الشرطة الهندية إن 18 شخصا اعتقلوا في ولاية #راجستان الهندية، على خلفية ضرب زوجين شابين وتجريدهما من ملابسهما ثم إجبارهما على السير عاريين في شوارع قرية تابعة للولاية.

وقع الحادث في قرية شامبوبورا في منطقة بانزوارا بولاية راجستان شمال غربي #الهند الأحد الماضي ، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول الشرطة المحلية رافيندرا سينغ ، وقال إنه لم يتقدم أي شخص بشكوى في البداية، بيد أن الشرطة علمت بالأمر بعد بث مقطع فيديو للحادث على شبكة الإنترنت.

وكان الزوجان وهما حسبما ذكرت الشرطة، شاب 20 عاما وفتاة 18 عاما، من أبناء العمومة، بيد أن زواجهما كان ضد تقاليد شيوخ المجتمع المحلي وأسرتيهما.

وقال سينغ إنهما فرا في 22 مارس/ آذار الماضي، ولكن أقاربهما قاموا بتعقبهما مؤخرا إلى ولاية غوجارات المجاورة ، وأضاف سينغ أن أقاربهما أعادوهما إلى القرية حيث تعرضا للضرب والتنكيل الأحد الماضي.

واستطرد سينغ: “ذهبنا إلى الشاب الموجود في المستشفى، وكان يبدو مذعورا، ولكن بعد أن قدمنا له المشورة، قدم شكوى”.

واحتجزت الشرطة تسعة أشخاص من بينهم والد الفتاة أمس الأربعاء ، وقال سينغ إن “تسعة آخرين اعتقلوا الخميس، حيث يجري استجوابهم”.

وقال الشاب في مقابلة مع قناة “إن دي تي في” الإخبارية من سريره في المستشفى “لقد تعرضنا للضرب الشديد، وتم تجريدنا من ملابسنا وأجبرونا على السير بلا ملابس عبر شوارع القرية ثم تركوني واقتادوها معهم” .

وقالت الشرطة إنها لم تستجوب الفتاة بعد. ( DPA )

عكس السير