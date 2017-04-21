بالفيديو .. قميص ميسي يتسبب في شجار بين كيلليني و بينوتشي !

تسبب اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم نادي #برشلونة الإسباني، في شجار خفيف بين مدافعي #يوفنتوس الإيطالي، ليوناردو بينوتشي و جورجيو كيلليني.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه عندما كانت المباراة التي جمعت بين برشلونة ويوفنتوس الأربعاء، في إياب الدور ربع النائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تقترب من نهايتها اقترب اللاعب الإيطالي بينوتشي من النجم الأرجنتيني ميسي وطلب منه الحصول على قميصه.

وأشارت “ماركا” إلى أنّ هذا التصرف لم يرق للاعب جورجيو كيلليني، حيث وجّه لكمة خفيفة لبينوشي وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، إلا أن ذلك لم يثن الأخير عن محاولته لاقتناص قميص ميسي.

ويبدو أنّ كيلليني أراد تنبيه زميله في “اليوفي” أنّ المباراة لم تنته بعد وهو مطالب بالتركيز أكثر على مجرياتها.

وقد انتهت المباراة التي درت على ملعب “كامب نو” معقل نادي برشلونة بالتعادل السلبي (0-0)، ما سمح ليوفنتوس بالتأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية، بعدما فاز في مباراة الذهاب في تورينو بثلاثية نظيفة.

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