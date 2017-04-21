بشار الأسد يكشف عن سبب عدم رده القصف الأمريكي .. و يقول : عدد القتلى في سوريا عشرات الآلاف فقط و ليس كما يذكر الإعلام !

اتهم بشار الأسد الجمعة “جبهة النصرة” بالتفجير الذي استهدف حافلات الفوعة وكفريا في حلب في 15 نيسان.

وقال بشار في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية “عندما اعتقدنا أن كل شيء بات جاهزاً لتنفيذ الاتفاق، فعلوا ما كانوا قد أعلنوه. إنهم من جبهة النصرة، ولم يخفوا أنفسهم منذ البداية، وأعتقد أن الجميع متفق على أن النصرة قامت بذلك”.

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك مجموعة محددة، أم النصرة نفسها، اوضح أنه “عندما تتحدث عن النصرة فأنت تتحدث عن أيديولوجيتها. وكما تعرف فإن النصرة غيّرت اسمها، وبالتالي فإن تغيير الأسماء لا يعني تغيير الأيديولوجيا أو السلوك أو مسار القتل. وبالتالي، فإن الاسم لا يهمّ”.

ونفى بشار أي استخدام لغاز السارين في خان شيخون، وقال ردا على سؤال إن “الطريق الوحيد كي يُحضر الإرهابيون الأموال، والأسلحة، وكل أشكال الدعم اللوجستي، والمجندين، وهذا النوع من المواد هو من خلال تركيا. ليس لديهم أي طريق آخر يستخدمونه للقدوم من الشمال. وبالتالي، فإن المصدر هو تركيا مئة بالمئة”.

من جهة اخرى اشار الأسد إلى مفاوضات جارية لتسليم دفعة جديدة من الأسلحة الروسية لجيشه.

وكشف بشار عن السبب وراء عدم قدرة دفاعته في اعتراض الصواريخ الأميركية، التي قصفت مطار الشعيرات، وأشار إلى إن نظامه فقد الكثير من نصف قدرات الدفاع الجوي، بسبب ضربات المسلحين، على حد زعمه.

وقال:” عدد كبير. فقد كانت هدفهم الأول. كان هدفهم الأول الدفاعات الجوية. لا نستطيع بالطبع إعطاء عدد دقيق لأن هذه معلومات عسكرية كما تعلم، لكن يمكنني أن أقول لك أننا فقدنا أكثر من خمسين بالمئة”.

كما قلل بشار من اعداد القتلى خلال ست سنوات والمقدرة بحوالى 320 الفا قائلا “لا يمكننا الحديث الا عن البيانات الرسمية، عددهم عشرات الآلاف وليس مئات الآلاف كما تكتب وسائل الإعلام”.

واضاف ان الارقام التي تتداولها وسائل الاعلام الغربية هدفها “تضخيم المجموع لإظهار فظاعة الاوضاع واستخدامه كذريعة انسانية لغزو سوريا”. (AFP – AKSALSER)

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