بعد أن أصبح نصف السكان من السوريين .. موظفو القضاء في كليس يتعلمون اللغة العربية

اضطر موظفو السلك القضائي في ولاية كليس جنوبي تركيا، لتعلم اللغة العربية، نظرا لارتفاع عدد اللاجئين السوريين فيها الذي تجاوز نصف عدد سكان الولاية.

وبحسب الأرقام يقطن في الولاية حوالي 130 ألف سوري، يصل معدل مراجعات السوريين للدوائر القضائية وسطيا في اليوم مابين 300 و 400 شخص.

ومن بين المتعلمين نائب عام الولاية ظفر عسكر، الذي أكد حاجة موظفي السلك القضائي في الولاية لتعلم اللغة العربية من أجل الوقوف بشكل أفضل على مشاكل السوريين وحلها.

ومن جانب آخر أوضح النائب العام ظفر كاراجا أوغلو، أنّ المراجعين السوريين يلجأون للتعبير عما يريدونه باستخدام جسدهم، في حال عدم وجود مترجم بين اللغتين التركية والعربية.

وأشار كاراجا أوغلو أنّ دورة تعليم اللغة العربية جاءت بناء على طلب من موظفي السلك القضائي.

وقالت عائشة أوزات الموظفة في القصر العدلي بالولاية: “عند مراجعة السوريين لا نستطيع التواصل معهم، أو حتى سؤالهم عن اسهم، بدون وجود مترجم”.

تجدر الإشارة أن ولاية كليس التركية الأولى في تركيا من حيث عدد السوريين القاطنين فيها، مقارنة بعدد السكان الأتراك، حيث تجاوز تعدادهم، أكثر من نصف عدد السكان. (ANADOLU)

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