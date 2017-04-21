بلجيكا : لاجئون يطالبون بالحصول على تعويض من مهرب خدعهم و لم يقم بإيصالهم إلى بريطانيا

طالبت النيابة العامة في بلجيكا بسجن مهرب بشر روماني مدة 30 شهراً، بعد محاولته تهريب لاجئين إيرانيين باستخدام شاحنته.

وكان عدد من الإيرانيين في مدينة زيبرخا، تواصلوا مع المهرب الروماني (ألين أ)، ووعدهم بإيصالهم إلى بريطانيا عبر ميناء المدينة.

وطلب المهرب من اللاجئين، بحسب ما ذكرت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، وترجم عكس السير، 7 آلاف يورو (حزيران 2016)، لكن أمرهم اكتشف في الميناء، فذهبوا بنفسهم للشرطة وأخبروها بقصتهم، وسلموها صوراً للشاحنة والمهرب.

وذهب الإيرانيون إلى ألمانيا وتقدموا بطلب اللجوء فيها، لكنهم عادوا إلى بلجيكا لأجل التقدم بشكوى ضد المهرب، وقال أحدهم في المحكمة: “لا نريد أن يمر لاجئون غيرنا بما مررنا به”.

وأشار إلى أنهم عاشوا 6 أشهر في الشارع مع قليل من الطعام، بسبب ما فعله بهم المهرب.

وطالب المدعي العام “فرانك ديمستر” بسجن الروماني 30 شهراً، مع دفعه لغرامة مقدارها 18 ألف يورو.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في الثالث من أيار المقبل.

عكس السير