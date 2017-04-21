بناء ” الجدار الحدودي ” بين الولايات المتحدة و المكسيك قد يبدأ هذا الصيف

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي يوم الخميس أن العمل في بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة يمكن أن يبدأ هذا الصيف.

وقال كيلي في مقطع فيديو نشرته شبكة “فوكس نيوز″ عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “أعتقد أنه بحلول نهاية الربيع وأوائل الصيف ستكون لدينا بعض النماذج، ومن ثم سنكون قادرين على التحرك قدما بحلول الصيف”.

وأوضح الوزير: “لن نكون قادرين على القيام بذلك كله في يوم وليلة … ولكننا سوف نصل إلى ذلك بأسرع ما يمكن”، مشيرا إلى أن حوالى 100 شركة أبدت اهتماما بالمشروع.

وظهر كيلي في مقطع الفيديو مع النائب العام الأمريكي جيف سيشنز.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الأمن الداخلي إن كيلي وسيشنز يقومان بزيارة إل باسو وتكساس وسان دييجو هذا الأسبوع “لمراقبة العمليات الحدودية الجنوبية” ومقابلة أفراد من وزارتي العدل والأمن الداخلي. (DPA)

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