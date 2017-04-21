بوفون يهدد رقم بيتر تشيك في دوري أبطال أوروبا

حقق الإيطالي #جيانلويجي_بوفون، رقم مميز بمناسبة المباراة التي تعادل فيها رفقة فريقه #يوفنتوس مع #برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، بحيث أصبح رابع أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في تاريخ البطولة القارية.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب “نيو كامب” بنتيجة التعادل السلبي (0-0) بعدما كان لقاء الذهاب الذي جرى، قبل أسبوع، بتورينو، قد فاز به نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف لصفر، ما يعني عدم تلقي حارس “اليوفي”، بوفون أي هدف في كلى المباراتين.

وبإضافة مباراتي الدور ربع النهائي للنسخة الحالية لمسابقة “شامبيونزليغ”، يكون بوفون قد وصل إلى 46 مباراة بشباك نظيفة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث لم يسبقه لهذا الإنجاز سوى 3 حراس هم التشيكي بيتر تشيك (47 مباراة)، والهولندي فان دير سار (50)، والإسباني إيكر كاسياس (54).

وتتاح لبوفون فرصة معادلة رقم تشيك إذا حافظ على شباكه نظيفة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من الموسم الجاري، وسيتخطاه إذا نجح في ذلك أيضاً في لقاء الإياب.

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