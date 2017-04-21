تعرف على حيلة بسيطة لتحسين الذاكرة

نتلقى معظم مدخلات الذاكرة خلال ساعات اليقظة، لكن نحن بحاجة إلى النوم خاصة النوم العميق لكي يعقل الدماغ جميع المعلومات الجديدة التي حصّلها ، ويقول موقع “بالمرا هيلث” إنه للأسف تنخفض ​​نوعية النوم مع التقدم في السن بما في ذلك نوعية ومدة النوم العميق.

في الواقع بدءًا من مرحلة منتصف العمر يأخذ النوم العميق في الانخفاض ما يساهم في حدوث مشكلات بالذاكرة المرتبطة بالعمر، وقد يكون تعديل نمط الحياة ومختلف الوسائل المساعدة على النوم مفيدة أو غير مفيدة في ذلك. وحتى لو كنت تحصل على راحة جيدة أثناء الليل فقد لا تحصل دائمًا على ما يكفي من ذلك النوم العميق المهم.

وحاولت دراسة حديثة في علم الأعصاب حل هذه المشكلة باستخدام تقنية مبتكرة وواعدة.

ويشير العلماء إلى أن الاستماع إلى شيء يسمى الضوضاء الوردية – وهي مزيج من الترددات العالية والمنخفضة التي تبدو أكثر توازنًا من الضوضاء البيضاء – يمكن أن تساعد كبار السن في تعزيز النوم العميق وتحسين القدرة على التذكر بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، واستندت الدراسة الجديدة إلى بحوث سابقة، وجدت أن التحفيز الصوتي يعمل على تقوية الذاكرة لدى الشباب.

وجرى عمل اختبار للذاكرة لدى المشاركين في الدراسة ليلاً وفي الصباح التالي وبلغ متوسط التحسن في الذاكرة بعد إجراء التحفيز الصوتي بالضوضاء الوردية 3 أضعاف، مقارنة مع التحفيز الزائف لدى المشاركين الذين لم يسمعوا أي ضوضاء وكان مدى تعزيز الموجة البطيئة مرتبطًا بحجم تحسين الذاكرة؛ ما يدل على أهمية نوم الموجة البطيئة (أو النوم العميق) للذاكرة.

ووصف البروفيسير فيليس زي بجامعة “نورث وسترن” الأمريكية تقنية الضوضاء الوردية بأنها طريقة بسيطة وآمنة يمكن أن تساعد على تحسين صحة الدماغ وتعتبر أداة واعدة لتعزيز الذاكرة لدى كبار السن.

عكس السير