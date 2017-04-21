تنفيذ أول عملية إعدام في ولاية أميركية منذ 12 عاماً

نفذت ولاية أركنسو الأميركية أول حكم إعدام منذ 12 عاما بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام هذه العقوبة في #الولايات_المتحدة، والتي انخفضت في 2016 إلى أدنى مستوى لها في ربع قرن.

وأعلن المتحدث باسم إدارة السجون إعدام ليديل لي (51 عاما) في سجن كومينس في مدينة غرادي ، وكان لي قد أدين وحكم عليه بالإعدام لضربه ديبرا ريسي ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات عام 1993.

وتواجد أقارب الضحية في سجن كومينس، وأبلغوا وسائل الإعلام أن لي يستحق أن يموت لارتكابه جريمة دمرت حياتهم بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وتقدم محامو لي، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في السجن انتظار التنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية كل الالتماسات المقدمة من محامي لي ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أركنسو.

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