حاكم مصرف بشار الأسد المركزي : سنحدث نقلة نوعية في حياة السوريين عام 2018

أعلن حاكم مصرف بشار الأسد المركزي، دريد درغام، أن تطبيق نقاط متعلقة بالسياسة النقدية في العام 2018 من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حياة السوريين.

ونقل إعلام النظام عن درغام قوله، يوم أمس الخميس، إن مصرف سورية المركزي، في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات، يسعى إلى بناء سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للأسعار، ودعم النمو الاقتصادي والتشغيل.

وختم درغام بالقول إنه لو تم تطبيق ما تم الحديث عنه في ورشة العمل في موضوع السياسة النقدية خلال العام 2018 سوف تحصل نقلة نوعية في حياة السوريين، معربا عن أمله في إعادة الكتلة النقدية إلى سياقاتها الحقيقية.

عكس السير