داني ألفيس : مشاهدة أصدقائك بهذا الحزن أمر مؤلم للغاية

أقر مدافع #يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي #داني_ألفيس، أن تأهله للدور نصف النهائي بدوري الأبطال على حساب فريقه السابق #برشلونة الإسباني “شعور غريب بعض الشيء” وهو الأمر الذي يعطي “مذاق حلو ومر” للعبور بالنسبة له.

وفشل “البلاوغرانا” في تعويض خسارة الذهاب 0-3 الأسبوع الماضي على ملعب يوفنتوس أرينا، وسقط في فخ التعادل السلبي خلال مواجهة الإياب اول أمس الأربعاء، ليمنح بطل إيطاليا بطاقة العبور للمربع الذهبي.

وقال ألفيس : “مشاهدة أصدقائك بهذا الحزن أمر مؤلم للغاية”.

وكشف ألفيس عن الحوار القصير الذي جمعه بمواطنه ولاعب البلاوغرانا، نيمار دا سيلفا عقب اللقاء: “الشيء الوحيد الذي قلته له هو ألا يأخذ الأمر على أنه هزيمة ولكن درس يتعلم منه لكي ينهض في مثل هذه المواقف ويمضي قدماً”.

وأتم اللاعب، الذي ارتدى قميص البرسا لـ8 مواسم حصد خلالها 26 لقباً، تصريحاته: “عندما تنتابك مشاعر متضاربة، يكون الأمر صعب، ولكن هذه هي كرة القدم ويجب تنحية المشاعر جانباً وتأدية عملك والدفاع عن ألوان فريقك بشرف، إذا حدث العكس، سيشعروا هم بالحزن من أجلي، هذا أمر مؤكد”. ( EFE )

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