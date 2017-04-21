رئيس ” مجلس سوريا الديمقراطية ” : روسيا تؤيد الفيدرالية و موقف أمريكا غير واضح .. و ” درع الفرات ” خلقت فتنة بين العرب و الكرد

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (التابع لوحدات الحماية الكردية)، رياض درار، يوم الخميس، إن فكرة إنشاء مناطق آمنة ليست سورية وتطرح الآن لتعزيز نفوذ بعض الجهات، مشيراً إلى أن روسيا تؤيد تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية.

ونقلت شبكة رووداو الكردية عن درار قوله، إن “السوريين كانوا يريدونها (للمناطق الآمنة) منذ بداية الأحداث بحماية دولية من أجل ألا يخرجوا من البلاد، إلا أنهم خرجوا”.

وأشار إلى أن “فكرة المناطق الآمنة هي حالياً لإدارة المناطق من قبل الذين يمتلكون النفوذ، ونحن السوريون علينا أن نعلم كيف نتعامل معها”.

وأضاف أن “مناطق الإدارة الذاتية هي الوحيدة الآمنة حالياً ، ويمكن أن تشكل هذه الإدارة نموذجاً لكل سوريا” موضحاً أن “المنطقة الجنوبية في سوريا حالياً أقرب للانتقال إلى المناطق الآمنة”.

وبشأن موقف تركيا من الإدارة الذاتية في شمال سوريا، أفاد درار بأن “تركيا تخلط الأوراق، وهي عندما شكلت (درع الفرات) خلقت فتنة بين الكرد والعرب”.

وعن موضوح طرح الفيدرالية في سوريا، قال إن “روسيا تؤيد تحويل سوريا إلى دولة فيدرالية، وخير دليل على ذلك الدستور الذي طرحته سابقاً لسوريا المستقبل”.

وحول التواجد الأمريكي في سوريا، أوضح درار أن الولايات المتحدة “تعمل من أجل أن تجد لنفسها مكاناً لها سواء بمرحلة أو بعدة مراحل”، لافتاً إلى أن “موقف أمريكا غير واضح في سوريا إلى الآن”.

عكس السير