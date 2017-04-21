رقصة مثيرة لحسناء أوكرانية تؤدي إلى حادث قاتل

انتشر فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي، يظهر إحدى الفتيات الأوكرانيات تقوم برقصة مثيرة إلى جانب طريق للسيارات.

وأثناء قيام صديق الفتاة بتصويرها من خلال هاتفه المحمول، انقلبت الفرحة إلى حزن، حيث اصطدمت دراجة نارية مع سيارة وجها لوجه.

وعلى الأرجح، فإن سائق السيارة لم يعر اهتماما للطريق، وإنما كان ينظر إلى رقص الفتاة، وعندها انحرف عن مساره واصطدم بسرعة عالية مع دراجة نارية، وفقا لما ذكرت وكالة سبونتيك الروسية.

ويظهر في نهاية الفيديو سائق الدراجة النارية مستلقيا على الأرض دون حراك، حيث تفيد المعلومات الأولية أنه تعرض لإصابات شديدة وتم نقله إلى العناية المركزة.

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