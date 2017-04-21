رونالدو يطالب جماهير ريال مدريد بوقف صافرات الاستهجان ضده

وجه اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم نادي #ريال_مدريد الإسباني، طلبا لجماهير فريقه عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بوقف صافرات الاستهجان التي تصدر في بعض المباريات ضده.

وقاد رونالدو فريق ريال مدريد للفوز على ضيفه على بايرن ميونخ الألماني، بملعب “سانتياغو برنابيو” بتسجيله ثلاثة أهداف كاملة (4-2) بأربعة أهداف لاثنين، ولكنه تعرض مرة أخرى لصافرات الاستهجان خلال الشوط الأول من المباراة.

وقال النجم البرتغالي، رداً على أسئلة الصحفيين عقب نهاية المباراة: “تسمية شارع باسمي؟ فقط أطالب بوقف صافرات الاستهجان ضدي أما مسألة الشوارع هذه فلا تعنيني، دائما ما أقدم أفضل ما لدي، دائما ما أنظر للجوانب الإيجابية، الفريق كان جيدا، لعبنا جيدا، وأنا سعيد بكل تأكيد بالأهداف التي سجلتها”.

وأضاف رونالدو وفق ما اوردت صحيفة إيلاف :”ريال مدريد كان الأفضل بكل تأكيد وتسجيل ستة أهداف في بايرن (في الذهاب والإياب) ليس أمرا سهلا، نحن نستحق هذا”.

وتابع: “كنا نعرف أنه إذا لم نلعب جيدا أمام البايرن، فإن الأمور ستصبح صعبة، بايرن قادر على التسجيل في أي ملعب، أثبتوا أنهم فريق ممتاز، لكن ريال مدريد هو ريال مدريد، في الشوط الأول كان بامكاننا تسجيل أكثر من هدف وكذلك في الثاني، لكن عانينا وتمكننا من العبور في النهاية”.

يُشار أنّ رونالدو قد سجل أيضاً هدفي فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب التي جرت، قبل أسبوع بميونيخ، انتهت بنتيجة 2-1 .

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