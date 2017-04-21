زوجة أنشيلوتي تهاجم الحكم المجري فيكتور كاساي

اتهمت ماريان بارينا زوجة الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي #بايرن_ميونخ الألماني، الحكم الدولي المجري فيكتور كاساي بأنه كان متحيز لريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت فريقه.

وتابعت مارينا في تصريحات صحافية لصحيفة آس الإسبانية، بحسب شبكة أوليه عربية : “مثلما الجميع أتفق، سأقول لكم الحقيقة، التحكيم كان عار، لا يمكن لذلك أن يحدث”.

وأضاف: “وفقاً لتلك المباراة الجميلة، يجب أن يتم استخدام تقنية المراجعة التسجيلية بتلك البطولات الكبرى”.

وأنهت الحديث: “تلك المباراة ستظل في التاريخ كمثال يجب أن لا يحدث مرة أخرى في كرة القدم”.

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