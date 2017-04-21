” فيس بوك ” توفر الإنترنت عبر كابل ألياف بصرية و طائرة هليكوبتر

عرضت #فيس_بوك أحدث تقنياتها لتوصيل وتوسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر مروحية صغيرة مع خط كهرباء وكابل ألياف بصرية يمكن مده بشكل سريع لتوفير الاتصال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مطوري فيس بوك (F8) المنعقد في مدينة سان خوسيه في ولاية #كاليفورينا الأمريكية.

وتستعمل طائرة الهليكوبتر الصغيرة في حالات الطوارئ بحيث أنها تعتبر مفيدة جداً على سبيل المثال بعد حدوث إعصار يوقف حركة الإنترنت في المنطقة أو كوارث طبيعية أخرى، وأطلقت الشركة على هذه النوعية من التقنية اسم (Tether-tenna)، وهي أشبه ما تكون بميزة تقييد الهاتف المحمول من أجل استعمال اتصال الإنترنت الذي يوفره عبر أجهزة أخرى.

وتعتقد فيس بوك أنه يمكنها فعل المزيد للمساعدة في أوقات الأزمات الأمر الذي دفعها إلى تطوير هذه الطائرة الصغيرة بدون طيار وما تطلق عليه اسم تكنولوجيا الربط “تينا”، وتأتي الطائرة المروحية بحجم صغيرة ومربوطة بشكل فعلي بخط ألياف بصرية ومصدر للطاقة على الأرض مما يمكنها من البقاء في الجو لعدة أيام، حيث تهدف فيس بوك لبقاء الطائرة لمدة أسابيع أو أشهر.

وأشار رئيس مختبر الاتصال في الشركة، ييل ميغير، أن تقنية (Tether-tenna) ما تزال في مرحلة الاختبار المبكر مما يعني أنه لا يمكن في الوقت الحالي نشرها في مناطق الكوارث الفعلية وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وقامت فيس بوك سابقاً ببناء طائرة دون طيار أسمتها “أكويلا” (Aquila)، والتي لم يتم نشرها بعد حيث أنها تعرضت للتلف بعد تحطمها أثناء هبوطها من رحلة تجريبية في الصيف الماضي.

ولا تعد فيس بوك الشركة الوحيدة التي اتجهت نحو تكنولوجيا الربط، حيث تعمل شركة تصنيع الطائرات دون طيار (CyPhy Works) الواقع مقرها في ماساتشوستس على تطوير طائرة دون طيار تستعمل تقنية الربط اللاسلكي واي فاي.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير مثل هذه التقنيات، حيث تسمح التكنولوجيا اللاسلكية جنباً إلى جنب مع الطائرات دون طيار بتوصل الإنترنت إلى المناطق النائية من العام التي لا يتوفر فيها إنترنت، وقال مايك شروبير، إن هدف الشركة بسيط وهو ربط 4.1 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت.

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