في أميركا .. مسابقة لـ ” تقبيل سيارة ” لمدة 50 ساعة ! ( فيديو )

أقيمت في ولاية #تكساس الأمريكية مسابقة فريدة من نوعها، حيث أطبق عدد من المتسابقين شفاههم على هيكل سيارة لأكثر من 48 ساعة، في محاولة للظفر بسيارة من طراز كيا.

وبدأت مسابقة “تقبيل السيارة” عند الساعة 7:00 من صباح يوم الإثنين الماضي، حيث توزع المتسابقون على سيارتين، وأطبقوا شفاههم عليهما، داخل معرض للسيارات في مدينة أوستن، وتم بث المسابقة بشكل مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحسب ما ذكرت هافينغتون بوست.

ووصل عدد المشتركين مع بداية المسابقة إلى 20 شخصاً، ومع حلول الظهيرة تناقص العدد إلى 11 فقط، حيث انسحب المشاركون لأسباب عديدة، فبعضهم لم يتحمل المتابعة، وتم استبعاد آخرين بعد رفع شفاههم عن السيارة.

ولحسن حظ المتسابقين فقد منحتهم اللجنة المنظمة 10 دقائق استراحة كل ساعة، وبعد كل استراحة يجب على المتسابقين استبدال أماكنهم، كما أن المتسابقين الذين كانوا يجلسون قبل الاستراحة توجب عليهم الوقوف في الساعة التالية والعكس بالعكس.

وبعد 50 ساعة صمد عدد من المتسابقين، وتم اللجوء إلى سحب الأسماء بالقرعة لتحديد اسم صاحب الحظ السعيد للفوز بالسيارة.

عكس السير