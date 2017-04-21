لوحة للفنان الأمريكي باسكيات يتوقع أن تباع بـ 60 مليون دولار في مزاد

من المتوقع أن تباع لوحة للفنان الأمريكي جان ميشال باسكيات، بأكثر من 60 مليون دولار في مزاد يقام 18 مايو (أيار).

وقالت دار سوثبي للمزادات في نيويورك إن العمل الفني غير المعنون الذي يرجع تاريخه إلى عام 1982 رسمه باسكيات “عندما كان غير معروف تقريباً في عالم الفن”.

وقالت سوثبي، إن تلك “التحفة الأثرية” تم عرضها في البداية في معرض قبل أن تباع في مزاد عام 1984 مقابل 19 ألف دولار ، وأصبحت اللوحة جزءاً من مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من 30 عاماً ولم تعرض في الأماكن العامة.

ويشار لباسكيات الآن كواحد من الفنانين الأمريكيين الأكثر أهمية في العقود الماضية ، وتوفي باسكيات جراء جرعة زائدة من الهيروين في سن السابعة والعشرين عام 1988. ( DPA )

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