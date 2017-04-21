مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح على مقر للاستخبارات في روسيا

قتل ثلاثة أشخاص، الجمعة، في اعتداء شنّه مسلح على أحد الأفرع الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (وكالة الاستخبارات)، في مدينة خاباروفسك أقصى شرقي البلاد، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الجهاز.

ولفت البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل موظفٍ في الجهاز، ومواطن آخر تصادف وجوده في المبنى، فضلا عن المنفذ الذي أعلن الجهاز أنه روسيًّا من مواليد عام 1999، ومن المنتمين لحركة “النازيون الجدد”.

وأشار البيان أن تحقيقات فتحت حول الهجوم، دون إدلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادث.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فتحت قوات أمن الجهاز الفيدرالي النار على المهاجم، وأوقعته قتيلًا عقب تمكنه من الدخول إلى بهو المبنى، والبدء في إطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين.

وأضاف البيان أن المهاجم تمكن من تخطى البوابة الحديدية للمبنى دون ملاحظة عناصر الأمن.

وتجدر الإشارة أن تفجيرًا إرهابيًا وقع في وقت سابق أبريل/ نيسان الجاري، داخل مترو “سانت بطرسبرغ” بالعاصمة موسكو أسفرعن مقتل 16 شخصًا.

و”النازيون الجدد”، حركة متطرفة عنصرية سياسية ايديولوجية توصف بالنازية وتسمى أيضا بالفاشية الجديدة التي نشطت مؤخرا في الدول التي ينتمي غالبية سكانها من البشرة البيضاء في العالم وخاصة في أوروبا.

وتعرف هذه الحركة انها تتبع أهداف ومبادئ الحركة النازية تحت قيادة “أدولف هتلر”. (ANADOLU)

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