وزير الدفاع الأمريكي : النظام السوري احتفظ بأسلحة كيميائية دون شك .. و نحذره من استخدامها

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس خلال زيارة يقوم بها إلى اسرائيل الجمعة أن النظام السوري احتفظ ببعض أسلحته الكيميائية “دون شك”، محذرا بشار الأسد من استخدامها.

ورفض ماتيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الإفصاح عن كمية الأسلحة الكيميائية التي تقدر واشنطن أن دمشق احتفظت بها.

وقال ماتيس إن “الأهم هو أن المجتمع الدولي يعتقد دون أي شك بأن سوريا (النظام) حافظت على أسلحة كيميائية في انتهاك لاتفاقها وإعلانها بأنها سلمتها كلها”.

وأضاف أن ذلك يعد “انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وسيتوجب التعامل معه دبلوماسيا وسيكونون مخطئين اذا حاولوا استخدامها ثانية. لقد وضحنا ذلك بشكل جلي من خلال الضربة التي قمنا بها”.

وأكد مسؤول عسكري أن اسرائيل تقدر أن نظام الأسد لا يزال يملك “عدة أطنان” من الأسلحة الكيميائية. (AFP)

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